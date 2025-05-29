ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع ستيلر

عدن - ياسمين عبد العظيم - واتفق الطرفان على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الريال وستيلر، الذي يراه الميرينجي البديل المثالي لتعويض خروج مواطنه توني كروس من عباءة الفريق.

ويعمل الريال في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت على القيمة المالية للصفقة، مع استمرار المفاوضات بين الطرفين حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإن كروس نصح إدارة الريال بضرورة التعاقد مع ستيلر، مع تمتع اللاعب الشاب بعلاقة طيبة مع مواطنه أنطونيو روديجر، مدافع الريال، الذي يتوقع له أن يكون مستقبله مبهراً بسبب الهدوء في التعامل مع الكرة وثقته الكبيرة بنفسه.

وأوضحت ماركا أن مدرب برشلونة، هانز فليك، كان يريد التعاقد معه لترميم خط وسط البارسا، مع العلم أنه كان المدرب الذي منحه نقطة البداية مع بايرن ميونخ عندما كان في سن 19 عاماً.