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كوبارسي ينافس هاوسن على جائزة الفتى الذهبي

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كوبارسي ينافس هاوسن على جائزة الفتى الذهبي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - ويتنافس لامين يامال هذه المرة أيضاً مع كوبارسي، حيث يتنافس عليها أفضل المواهب تحت سن 21 عاماً في الملاعب الأوروبية، ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن ديزي دوميه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة أيضاً.

وفي تصنيف الجائزة، يأتي دين هاوسن، مدافع ريال مدريد الجديد، والذي كان ينشط في الموسم الماضي في صفوف فريق بورنموث الإنجليزي، ويسبقه في التصنيف مايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال، ووارن زاير إيمري نجم باريس الشاب.

وتعرف القائمة أيضاً وجود أردا جولر وإندريك من ريال مدريد، مع لاعب برشلونة هيكتور فورت، وأليكس خيمينيز نجم ميلان الإيطالي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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