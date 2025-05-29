إمام عاشور يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتوأمه إبراهيم مدير المنتخب.

وقاد عاشور، الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ 45 في التاريخ، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

وكتب عاشور، عبر حسابه على إنستجرام: “الحمد لله دائما وابدا موسم شاق و صعب كان نفسنا نحقق فيه اكثر من بطولة سعيد بلقب الدوري للمرة ال ٤٥ في تاريخ الاهلي”.



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وتابع: “سعيد بلقب الهداف وسعيد أكثر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية”.

وأتم: “في النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن ودايما في خدمة منتخب مصر”.



