تشيلسي يكتب التاريخ بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأضاف أزرق لندن لقب دوري المؤتمر الأوروبي إلى خزائنه، ليصبح أول فريق أوروبي في التاريخ ينجح في الفوز بكل المسابقات الأوروبية، حيث توج من قبل بلقب دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، السوبر الأوروبي، وكأس الكؤوس.

وخلص الفريق الإنجليزي فرق أوروبا من لعنة أندية إسبانيا في النهائيات الأوروبية، حيث أنهى تشيلسي سلسلة غير مسبوقة في تاريخ الكرة الأوروبية، بنجاحه في الفوز بأول مباراة نهائية بعد 19 نهائياً متتالياً خسرته الفرق غير الإسبانية أمام أندية بلاد الماتادور في البطولات القارية الكبرى.

وتعتبر هزيمة ريال بيتيس من تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هي الأسوأ لفريق إسباني في نهائي تحت لواء الاتحاد الأوروبي امام فريق غير إسباني، منذ تسعينات القرن الماضي.

وأعاد بيتيس خسارة برشلونة على يد ميلان الإيطالي برباعية دون رد في أثينا باليونان خلال 1994 إلى الأذهان، حيث تعتبر خسارة الفريق الأندلسي أمام البلوز هي الأكبر لأندية إسبانيا أوروبياً، في النهائي، منذ ذلك الحين.