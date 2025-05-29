برشلونة يحمي جوهرته بعقد جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - اللاعب الشاب المولود في أليكانتي وصل إلى أكاديمية لا ماسيا في عام 2022، لينضم لقطاع الشاب، قادماً من فريق كورنيلا، علماً بأنه يجيد اللعب كخط وسط مهاجم، أو رأس حربة صريح.

ويقدم توماس مستويات طيبة في برشلونة، ما جعله يحصل على الاستدعاء من مدرب منتخب إسبانيا تحت 16 عاماً، ديفيد جورو، في شهر مارس الماضي.

وأنهى المهاجم الشاب موسم 2024 – 2025 في درجة سنية أعلى من الفريق الذي بدأ فيه الموسم مع البارسا، وقد يتم تصعيده لفئة سنية أعلى أيضاً في الموسم القادم، وربما يشارك مع الرديف، برشلونة أثلتيك، أيضاً.