بيليجريني يبرر ريمونتادا تشيلسي أمام بيتيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقال بيليجريني، في تصريحات صحفية عقب اللقاء” ظهرنا بصورة مميزة للغاية في الشوط الأول، تفوقنا على المنافس، تقدمنا بهدف، وكانت لنا أكثر من فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف”.

وأضاف المدرب التشيلي” في الشوط الثاني تأثر فريقي بالإصابات، اضطررنا للعمل بدون عبد الصمد الزلزولي وريكاردو، وتشيلسي ألحق بنا الضرر من الناحية اليسرى ونجحوا في قلب الطاولة في دقائق قليلة”.

وواصل بيليجريني حديثه” الجهة اليسرى كانت تحت سيطرة ريكاردو، ومع خروجه لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع المطلوب، لعبنا ضد منافس صعب، ولم نستغل لحظات تفوقنا كما ينبغي، ولا أظن أن نتيجة المباراة النهائية تعكس حالها”.

وأكمل مانويل تصريحاته” بالطبع كانت واحدة من أصعب الليالي التي عشتها، لكن كنا نلعب ضد تشيلسي، لكن ما يزيد من المرارة في حلقي أننا كنا الأفضل في الشوط الأول ولم نستغل فرصنا كما يجب”.