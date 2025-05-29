هل أبلغه بالرحيل؟ .. عماد النحاس يكشف تفاصيل حديثه مع الخطيب وعلي معلول

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود الخطيب، رئيس النادي بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد النحاس، عبر قناة الأهلي: “انتهاء مهمتي مع الأهلي؟ لم نتحدث في أي شيء بعد، فقد كنا خلال الفترة الماضية نركّز بشكل أكبر على الدوري، وجودي في النادي شرف كبير لي، وقد نُفّذ كل ما طُلِب مني”.

وتابع: ” أتمنى أن أظل متواجدًا في هذا الكيان، فهو بيتي، وأنا رهن إشارة النادي في أي وقت، وفي أي مكان، وتحت أي مسؤولية ونحن نقدم أقل ما يمكن تقديمه لهذا الصرح ولم يحدث حوار بيني وبين الكابتن محمود الخطيب أثناء تسليم درع الدوري، كانت مجرد تهنئة فقط”.



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وأكمل: “فريق فاركو قدّم موسمًا جيدًا، لم تكن عليه ضغوط كبيرة، ويمتاز بالهدوء والاستقرار الفني وقدّم دورًا أول محترمًا جدًا، وكان كل تركيزنا أن نحقق الفوز في اللقاء”.

واستمر:” جلست مع علي معلول وتحدثت معه، وقلت له إنني مررت بنفس الظروف، بل إن الوضع في وقتي كان أصعب بعض الشيء ربما لأننا نلعب مباريات متقاربة، وهناك ضغط كبير في جدول المباريات”.

وأضاف: “أنا من نوعية المدربين الذين يفضلون تثبيت التشكيل قدر الإمكان وقلت له أنت لاعب كبير، صنعت اسمًا وتاريخًا عظيمًا، ومهما حدث ستظل جزءًا من تاريخ هذا النادي، وهذا ناديك وبلدك حاول أن تُظهر السعادة على وجهك”.

واستكمل: “علي معلول لاعب يريد دائمًا المشاركة ويشعر بحب الجماهير له وأخبرته أنه دائمًا ضمن أولويات الجهاز الفني وقد شارك اليوم بعد حالة الطرد أمام فاركو، وشارك في أصعب اللحظات بمباراة البنك الأهلي، وقلت له أنت تشارك من أجل عرضية واحدة فقط قد تكون سببًا في فوزنا بالمباراة، والبعض يرى أن الوقت كان قليلًا، ولكن قيمة اللاعب الكبير لا تقاس بالوقت، بل بتأثيره في الملعب، ومساعدته لزملائه، والعكس”.

وأتم: “على المستوى الشخصي، أخبرته أنني أحبه، وأنه قدوة لابني لأنه يلعب في نفس مركزه كظهير أيسر أتمنى أن يكون سعيدًا، وما سيحدث لاحقًا لا يعلمه إلا الله”.

