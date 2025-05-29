إيسكو بعد ريمونتادا تشيلسي: كرة القدم لا ترحم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقال إيسكو، في تصريحات صحفية عقب اللقاء” ظهرنا بصورة جيدة في الشوط الأول، كانت لنا أفضلية ولكن لم نستغلها، هذا الأمر اعتدنا عليه في الموسم، طوال الموسم يتكرر، ولكن في نهائي أوروبي يكون الأمر أكثر ألماً”.

وأضاف اللاعب الإسباني الدولي” كرة القدم لا ترحم، الهزيمة مؤلمة والنتيجة ثقيلة للغاية بعدما قدمناه في الشوط الأول، لم يكن هناك فرص تقريباً لتشيلسي، إلا أنهم سحقونا في الشوط الثاني، كنا على مقربة من الفوز بشدة، وهذا ما يزيد الشعور بالألم”.

واستطرد اللاعب الأندلسي” أشكر الجمهور على دعمه، آسفون بشدة لعدم الفوز باللقب، لكن سنعود من جديد ونحاول، ما حدث اليوم سنبني عليه من أجل المستقبل، أنا واثق من منحكم لقباً في المستقبل”.

وعن فارق المستوى بين الشوطين، قال” تراجعنا كثيراً في الشوط الثاني، وفي النهاية كنا نواجه فريقاً كبيراً لديه الجودة والقوة ونجح في قلب النتيجة وأصبحت هزيمة ثقيلة”.