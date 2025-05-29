بعد تتويج تشيلسي.. ما هي الفرق التي فازت بدوري المؤتمر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - توج نادي تشيلسي الإنجليزي بدوري المؤتمر في نسخته الرابعة بعد فوزه 4-1 أمام ريال بيتيس الإسباني.

أطلق الاتحاد الأوروبي قبل سنوات مسابقة جديدة للأندية تحت مسمى “دوري المؤتمر” والتي تأتي في المرتبة الثالثة بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

يعتبر نادي فيورنتينا الأسوأ حظاً في هذه المسابقة بعدما خسر نهائيين متتاليين وخرج من نصف نهائي نسخة 2024-2025 أمام بيتيس الإسباني.

كان نادي روما أول فريق يتوج بهذه البطولة الوليدة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو موسم 2021-2022 بفوزه 1-0 أمام فينورد الهولندي

توج نادي وست الإنجليزي بالنسخة الثانية خلال موسم 2022-2023 بعد فوزه 2-1 أمام فيورنتينا الإيطالي.

خلال الموسم المضي 2023-2024 ابتسمت كأس الدوري المؤتمر لفريق أولمبياكوس اليوناني الذي فاز 1-0 أمام فيورنتينا.

الجوائز المالية لدوري المؤتمر لموسم 2024-2025

البطل: 5.9 مليون جنيه إسترليني

الوصيف: 3.37 مليون جنيه إسترليني

نصف النهائي: 2.11 مليون جنيه إسترليني

ربع النهائي: 1.1 مليون جنيه إسترليني

ثمن النهائي: 672 ألف جنيه إسترليني

دور خروج المغلوب: 168 ألف جنيه إسترليني