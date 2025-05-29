ماريسكا يكشف عن رسالة ساهمت في تتويج تشيلسي بدوري المؤتمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن رسالة وجهها إلى لاعبيه قبل مواجهة ريال بيتيس وساهمت في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء.

وقلب تشيلسي تأخره إلى فوز كبير 4-1 على ريال بيتيس في المباراة النهائية، ليُصبح أول فريقه يحقق جميع الألقاب الأوروبية.

وقبل المباراة، ضمن تشيلسي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا: “بعد الفوز على نوتنغهام فورست قلت للاعبين إذا أردتم تحقيق شيء كبير فيجب أن نضع ما فعلناه خلف ظهورنا، والفوز بالمباراة النهائية”.

وأضاف “نحن سعداء بالفوز، وكنا مرهقين لأننا لعبنا مباراة مهمة يوم الأحد، بينما لم يلعب ريال بيتيس منذ يوم الجمعة، لذا كنت أتوقع الأداء المتواضع في الشوط الأول، والأمور تحسنت بعد الاستراحة”.