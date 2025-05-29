الأهلي يحلّق بعيداً..تعرف على الأندية المتوجة بالدوري المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمكن النادي الأهلي من التتويج بالدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه بعد فوزه 6-0 على فاركو ضمن الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة التتويج.

بعد هذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي فاز 5-1 على سيراميكا كليوباترا ليرفع رصيده إلى 56 نقطة.

الأهلي يعزز رقمه القياسي

يواصل الأهلي التحليق عالياً في صدارة أكثر الأندية تتويجاً بالدوري المصري بـ 45 لقباً، كما أنه حل في المركز الثاني في 12 موسماً، وجاءت ألقاب الأهلي في المواسم التالية:

1948–1949، 1949–1950، 1950–1951، 1952–1953، 1953–1954، 1955–1956، 1956–1957، 1957–1958، 1958–1959، 1960–1961، 1961–1962، 1974–1975، 1975–1976، 1976–7719، 1978–1979، 1979–1980، 1980–8119، 1981–1982، 1984–1985، 1985–1986، 1986–1987، 1988–8919، 1993–1994، 1994–1995، 1995–1996، 1996–1997، 1997–1998، 1998–9919، 1999–2000، 2004–2005، 2005–2006، 2006–2007، 2007–2008، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2013–2014، 2015–2016، 2016–2017، 2017–2018، 2018–2019، 2019–2020، 2022–2023، 2023–2024، 2024–2025.

الزمالك في المركز الثاني

الغريم التقليدي فريق الزمالك يتواجد في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب بـ 14 تتويجاً، واحتل أبناء “ميت عُقبة” المركز الثاني في 35 موسماً، وتُوج الزمالك باللقب في المواسم التالية.

1959–1960، 1963–1964، 1964–1965، 1977–1978، 1983–1984، 1987–1988، 1991–1992، 1992–1993، 2000–2001، 2002–2003، 2003–2004، 2014–2015، 2020–2021، 2021–2022.

ثلاثية الإسماعيلي

يأتي النادي الإسماعيلي في المركز الثالث من خلال 3 تتويجات، واحتل “الدراويش” المركز الثاني في 6 مواسم.

وجاءت ألقاب الإسماعيلي في مواسم: 1966–1967، 1990–1991، 2001–2002.

الترسانة

نادي الترسانة فاز بلقب واحد عام 1962-1963 وجاء في المركز الثاني 5 مرات.

غزل المحلة

توّج غزل المحلة أو “زعيم الفلاحين” كما يُلقب بالدوري المصري مرة واحدة في موسم 1972-1973.

الأوليمبي

نجح الأوليمبي، أحد أندية محافظة الإسكندرية، في التتويج باللقب مرة واحدة موسم 1965-1966.

المقاولون العرب

في موسم 1982-1983 باغت فريق “المقاولون العرب” أحد أندية الشركات الجميع، وانتزع لقب الدوري المصري.