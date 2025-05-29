محمد يوسف: هناك مفاجأة خاصة للاعب الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، رسالة خاصة للاعب الفريق الأول بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي الفوز بسداسية نظيفة على فاركو، ساعدته في التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي.

طالع | ترتيب الدوري المصري 2024-2025



وقال محمد يوسف عبر قناة “الأهلي”: “مروان عطية صخرة خط الوسط، أكثر لاعب يشعر به المدربون، وبحكم عملي كمدرب، أعلم جيدًا مدى أهميته”.



واستمر يوسف في إشادته بـ مروان: “أداؤه في تصاعد مستمر، وأدعو الله أن يوفقه، وقد أعددت له مفاجأة جميلة”.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادًا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

