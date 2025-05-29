شكرا لاهتمامكم بخبر ما هي أكثر الدول فوزاً بالكرة الذهبية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - منح الأسطورة ليونيل ميسي بلاده الأرجنتين الصدارة في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية.

كانت الكره الذهبية تُمنح فقط للاعبين الأوروبين في الفترة بين 1956 و1995، قبل السماح للاعبين من مختلف أنحاء العالم بالتتويج بها بشرط التواجد في أحد الدوريات الأوروبية.

واستمر هذا الحال حتى عام 2007 حين سُمح للاعبين من جميع الدوريات بالفوز بالجائزة المرموقة.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للرجال ثماني مرات وهو رقم قياسي.

3 كرات ذهبية ضائعة من الأرجنتين

وُلد ألفريدو دي ستيفانو، الفائز بالجائزة مرتين في الأرجنتين ولعب مع منتخب بلاده قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، حيث حصل على الجنسية الإسبانية عام 1956 أي قبل عام من فوزه بالجائزة التي حصدها مرتين.

كذلك، وُلد عمر سيفوري، الفائز بالجائزة عام 1961، في الأرجنتين ولعب مع منتخب بلاده، إلا أنه أصبح مواطناً إيطالياً قبل فوزه بالجائزة.

بعد الأرجنتين، جاءت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال وكل دولة منها فازت باللقب بسبعة ألقاب لكل منها.

رودري لاعب مانشستر سيتي يُقبل الكرة الذهبية – 28 أكتوبر 2024 – Reuters

قائمة الدول التي فازت بالكرة الذهبية:

1 – الأرجنتين: 8/ ليونيل ميسي (8)

2 – فرنسا: 7/ ميشيل بلاتيني (3)، ريمون كوبا (1)، زين الدين زيدان (1)، كريم بنزيما (1)

– ألمانيا: 7/ فرانز بكنباور (2)، كارل هاينز رومينيغيه (2)، غيرد مولر (1)، لوثر ماتيوس (1)، ماتياس سامر (1)

– هولندا: 7/ يوهان كرويف (3)، ماركو فان باستن (3)، رود خوليت (1)

– البرتغال: 7/ كريستيانو رونالدو (5)، لويس فيغو (1)، أوزيبيو (1).

3 – إيطاليا: 5/ جياني ريفيرا (1)، روبرتو باجيو (1)، باولو روسي (1)، عمر سيفوري (1)، فابيو كانافارو (1)

البرازيل: 5/ نازاريو رونالدو (2)، ريفالدو (1)، رونالدينيو (1)، كاكا (1).

إنجلترا: 5/ كيفين كيغن (2)، بوبي شارلتون (1)، ستانلي ماتيوس (1)، مايكل أوين (1).

4- إسبانيا: 4/ ألفريدو دي ستيفانو (2)، لويس سواريز (1)، رودري (1).

5- الاتحاد السوفييتي – روسيا: 3/ ليف ياشين (1)، أوليغ بولخين (1)، إيغور بيلانوف (1)

6-التشيك، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، ليبيريا، إيرلندا الشمالية، المجر، اسكتلندا، أوكرانيا.. وفاز كل منهم بالجائزة مرة واحدة.