بن شرقي: كان أهم شيء أن يسجل إمام عاشور.. ولاعب الأهلي “يتعمله تمثال”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب أشرف بن شرقي، نجم الأهلي، عن سعادته بعد تحقيق أولى بطولاته مع القلعة الحمراء، عقب التتويج رسميًا بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

وقال بن شرقي في لقاء مع قناة “الأهلي”: “سعيد للغاية بتحقيقي أول بطولة لي مع الأهلي، إنها فرحة لا توصف واللاعبون كانوا رجالًا بحق، وأشكرهم جميعًا، سنحتفل مع جمهورنا، والقادم سيكون أفضل بإذن الله”.

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وواصل: “أما علي معلول، فالناس كلها تعرف قيمته؛ قدم مسيرة رائعة وحصد بطولات كثيرة، ويستحق أن يُصنع له تمثال، هو يمتلك مهارات عالية ويجيد صناعة الأهداف، وأنا أحبه كثيرًا على المستوى الشخصي، ولم تتح لنا فرصة اللعب معًا، وكنت أتمنى ذلك، وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم”.



واستكمل: “جميع اللاعبين كانوا في أفضل حالاتهم، وأكثر ما تمنيته اليوم هو أن يسجل إمام عاشور هدفًا ليكون هداف الفريق، وهذه هي روح المجموعة”.

وتابع: “سنفرح الليلة، ثم نطوي الصفحة ونبدأ التركيز على كأس العالم للأندية، والأهلي دائمًا يشرّف في البطولات الكبرى، وسنكون على قدر المسؤولية، أنا واثق أن الجمهور سيكون حاضرًا هناك، وسيشكل لنا دافعًا قويًا، وسنقوم بكل ما في وسعنا لإسعادهم”.

وأتم: “وعلى الهامش، عمر كمال هو أكثر لاعب أحب أن أستفزه وأُغضبه لأرى رد فعله”.

