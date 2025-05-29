شكرا لاهتمامكم بخبر تشيلسي يُتوّج بدوري المؤتمر بعد انتصار درامي على بيتيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وكان التهديف في المُباراة التي استضافها الملعب البلدي لمدينة فروتسواف البولندية قد بدأ عن طريق النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 9 لصالح ريال بيتيس بعد إنهاءٍ مثالي.

وتأخر رد تشيلسي حتى جاءت الدقيقة 65 حينما لعب النجم الإنجليزي كول بالمر كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء فارتقى لها النجم الأرجنتيني إينزو فيرناديز ولعبها برأسه في الشباك.

ونجح النجم السنغالي نيكولاس جاكسون في تسجيل هدف تشليسي الثاني في الدقيقة 70 بعد أن استغل الهدية التي صنعها له كول بالمر بمهارة كبيرة.

وسجل النجم الإنجليزي جادون سانشو ثالث أهداف البلوز بهدفٍ جاء في الدقيقة 83 بعد تصويبة فائقة الجودة اهتزت لها شباك الأندلسيين.

وأكمل النجم الإكوادوري مويسيس كايسيدو رُباعية تشيلسي بهدفٍ رائع من تسديدة قوية في الدقيقة 90+1.

وحقق المُدرب إينزو ماريسكا بطولته الأولى مع تشيلسي، ويأمل الجمهور أن يكون ذلك تمهيداً للكثير من البطولات القادمة.

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