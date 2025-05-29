إمام عاشور: أرد في الملعب فقط.. وانظروا ماذا فعل لاعبو الأهلي معي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز بسداسية نظيفه على حساب فاركو.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: “أشكر جميع اللاعبين، أنا سعيد جدًا، وأكثر ما أسعدني هو رؤية زملائي وهم يخافون عليّ داخل الملعب، ويريدون مني تسجيل هدف حتى آخر دقيقة، كانت سعادتي بفرحتهم أكبر من أي هدف يمكن أن أسجله”.

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وواصل: “لم يُقصّر أحد من أفراد الجهاز الفني، سواء كولر أو عماد النحاس، وقفنا جميعًا وقفة رجال، وأشكر كل اللاعبين، ومهما تحدثت فلن أستطيع وصف هذه الفرحة”.



وأضاف: “إمام عاشور هو جزء صغير من هذا الفريق، فجميع اللاعبين كانوا رجالًا، ولم يبخل أحد بأي جهد، والحمد لله استطعنا حصد لقب الدوري، والآن نستعد لكأس العالم وأشكر الجماهير العظيمة، فقد كان موسمًا صعبًا علينا جميعًا”.

واستكمل بخصوص كأس العالم للأندية: “بالتأكيد سنركز، لكننا بحاجة إلى بعض الراحة، لأن الموسم كان شاقًا على الجميع وتنتظرنا بطولة كبيرة ومشوار صعب، لذا سنأخذ إجازة قصيرة للراحة، ثم نبدأ الاستعداد من جديد بإذن الله لنُشرف النادي الأهلي”.

وأتم: “رسالتي دائمًا تكون في الملعب، وأرد داخل المستطيل الأخضر، أنا أركز تمامًا مع فريقي ولا ألتفت لأي حديث خارجي”.

