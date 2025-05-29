تشيلسي يكتب تاريخياً فريداً في البطولات الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كتب تشيلسي الإنجليزي تاريخياً فريداً للأندية الأوروبية بعد فوزه بلقب دوري المؤتمر على حساب ريال بيتيس اليوم الأربعاء.

وقلب فريق المدرب إنزو ماريسكا تأخره إلى فوز كبير 4-1 على الفريق الإسباني بأهداف إنزو فرنانديز ونيكولاس جاكسون وجيدون سانشو وموزيس كايسيدو.

وأصبح تشيلسي أول فريق يحصد جميع الألقاب القارية إذ سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية.

وشهدت المباراة صناعة كول بالمر الهدفين الأول والثاني لتشيلسي، ليُصبح أول لاعب يصنع هدفين في مباراة نهائية منذ مارسيلو مع ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018.