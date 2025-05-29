متفوقا على رونالدو.. كريم بنزيما أفضل لاعب في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاز الفرنسي كريم بنزيما هداف الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لموسم 2024-2025.

تفوق كريم بنزيما في صراع الجائزة على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري، وسالم الدوسري قائد الهلال وروجر إيبانيز المدافع المتألق مع الأهلي وكريستيان جوانكا نجم وسط الشباب.

قاد بنزيما الاتحاد إلى التتويج بلقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه، مساهماً بـ30 هدفاً.

وسجل بنزيما 21 هدفاً كثالث أفضل الهدافين خلف رونالدو (25) وإيفان توني مهاجم الأهلي (23)، ومتساوياً مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب.

يذكر أن عقد بنزيما مع العميد ينتهي في صيف 2026.