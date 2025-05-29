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أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه

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  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 3/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 4/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 5/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 6/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 7/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 8/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 9/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 10/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 11/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 12/15
  • أخبار اليمن : لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه 13/15
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المؤتمر نت - لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه
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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور مجاهد حميد اليتيم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مقرر الأمانة العامة للمؤتمر، وإخوان وكافة آل اليتيم بمديرية نجرة

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دوت الخليج -
لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور مجاهد حميد اليتيم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مقرر الأمانة العامة للمؤتمر، وإخوان وكافة آل اليتيم بمديرية نجرة محافظة حجة، في وفاة شقيقه محافظ حميد اليتيم، بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن والمجتمع وحل القضايا والاصلاح بين الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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