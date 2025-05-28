قيمتها 100 مليون يورو.. ليفربول ينافس على صفقة هجومية جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجرى نادي ليفربول الإنجليزي محادثات بشأن صفقة هجومية، في ظل تحركاته لتعزيز صفوف الفريق، مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفي.

وقاد المدرب آرني سلوت فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة العشرين في تاريخ النادي.

وارتبط ليفربول بعدة أسماء لتدعيم الفريق، بما في ذلك الثنائي فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن.



وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجرى ليفربول محادثات لبحث إمكانية التعاقد مع هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت.



وأشارت الصحيفة نقلاً عن فلوريان بليتينبرج، لشبكة “سكاي سبورتس” أن ليفربول في سباق جاد لضم إيكيتيكي.

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إيكيتيكي سجل 22 هدفًا في 45 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وانضم لفرانكفورت من صفوف باريس سان جيرمان.

ويذكر التقرير أن فرانكفورت يُقدر لاعبه إيكيتيكي بقيمة 100 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني).

وتوضح الصحيفة أن آرني سلوت مدرب ليفربول، والرئيس التنفيذي مايكل إدواردز من أشد المعجبين بإيكيتيكي، الذي يعد هدفًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، ويسعى أيضًا لتعزيز الهجوم.

