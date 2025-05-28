الفرق المتأهلة من الدوري المصري إلى دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحددت الفرق المتأهلة من الدوري المصري إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل 2025-2026.

ويتأهل فريقان فقط من الدوري الممتاز إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا لتمثيل الكرة المصرية في البطولة القارية.

ويتصدر الأهلي قائمة المتوجين بدوري أبطال إفريقيا على الإطلاق، حيث توّج باللقب 12 مرة، أولها عام 1982، وآخرها في 2024.



وشهدت فترة الألفية الجديدة هيمنة حمراء على البطولة، إذ حصد الأهلي وحده 7 ألقاب منذ عام 2000، وحتى 2024، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بين الأندية المصرية من حيث عدد البطولات القارية ولديه 5 بطولات بدأت في 1984 وتُوّج آخرها عام 2002.



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أما الإسماعيلي، فقد دخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابه عندما أصبح أول نادٍ مصري وعربي يتوّج بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في نسخة عام 1969.

وتمتلك الأندية المصرية 18 لقبًا في رصيدها ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كأكثر الدول فوزًا باللقب، مؤكدة على قوة الكرة المصرية ومكانتها التاريخية في الساحة الإفريقية.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري عن الموسم الحالي للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعد منافسه شرسة مع بيراميدز وصيف المسابقة.

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الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي “بطل الدوري”

2- بيراميدز “المركز الثاني”.

