عماد النحاس بعد التتويج: حققنا ما تعاهدنا عليه منذ أول يوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي المصري الشكر لجماهير الفريق عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 45.

حقق الأهلي فوزاً كاسحاً (6-0) على فاركو ليحسم اللقب بفارق نقطتين عن بيراميدز ثاني الترتيب.

قال النحاس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “نبارك لجمهور الأهلي العظيم. نشكرهم على دعمهم، وأشكر الجهاز الفني والطبي والإداري، وأتوجه أيضاً بالشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي بعدما منحني ثقته”.

أضاف النحاس، الذي تولى المنصب الشهر الماضي خلفاً لمارسيل كولر: “تعاهدنا منذ اليوم على تحقيق الانتصار في المباريات الست المتبقية من الموسم، ونجحنا في ذلك. قدمنا أداءً جيداً طوال الفترة الماضية”.

وتابع مدافع الأهلي السابق: “هذا أقل شيء نقدمه لجماهير النادي”.

عماد النحاس يكشف سر تتويج الأهلي باللقب

وأكد النحاس أن أحد أهم أسباب تتويج الأهلي باللقب هو التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي بذله هو ومعاونوه لاحتواء اللاعبين ومساعدتهم نفسياً بعد تراجع النتائج.

وأضاف: “التحدث مع اللاعبين أمر مهم جداً. هناك لاعبون كانوا في حاجة إلى مساعدة ودعم. تحدثنا مع الجميع، واللاعبون استقبلوا الأمر بشكل رائع وتجاوبوا معنا”.

وتابع: “الجهاز الفني بأكمله كان قريباً جداً من اللاعبين، وهذا أمر شديد الأهمية”.