أموريم يشرح.. كيف يعود اليونايتد للانتصارات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد روبين أموريم أن مانشستر يونايتد يجب عليه أن يغير من روحه المعنوية، حتى يتم دفع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات في كل المباريات.

وجاءت تصريحات المدرب البرتغالي بعد هزيمة فريقه في اللقاء الودي الذي جرى مع نجوم الدوري الماليزي وانتهى بالخسارة بهدف نظيف.

وقال أموريم في تصريحاته لبي بي سي: “أكبر مخاوفي هو حاجتنا للشعور بالفوز في كل مباراة، حتى وإن كانت مباراة جانبية في الشارع أو في التمرين”.

ثم أضاف: “يبدو وأن هذا ما يجب علينا فعله لدفع اللاعبين للأمام، سنرى ما سيحدث، لكن علينا تحسين النتائج”.