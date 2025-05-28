برشلونة.. المستفيد الأكبر من تألق الزلزولي مع بيتيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- خطف عبدالصمد الزلزولي الأنظار بتسجيله هدف التقدم لريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام تشيلسي، ما قد ينعكس إيجابيًا على برشلونة من الناحية المالية.

النادي الكتالوني، الذي كان قد باع اللاعب إلى بيتيس مقابل 7.5 مليون يورو في صيف 2023، لا يزال يحتفظ بنسبة 20% من حقوق اللاعب.

وفي حال قرر بيتيس بيعه خلال فترة الانتقالات المقبلة، فإن برشلونة سيكون مستفيدًا ماليًا من الصفقة بفضل هذه النسبة.