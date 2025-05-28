موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو والتتويج بالدوري المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق فريق الأهلي، فوزًا هامًا على حساب فاركو، بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة بين الأهلي وفاركو، في الجولة الثامنة من عمر مواجهات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، على ملعب استاد القاهرة.

واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز ويحتفظ بلقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي والـ45 في تاريخه بعد صراع قوي مع بيراميدز.



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وينتظر الأهلي مهمة خاصة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد الموسع، بتواجد 32 فريقًا من حول العالم، خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام باتشيكو المكسيكي في مباراة ودية، ستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

