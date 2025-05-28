مانشستر سيتي يعلن رحيل 3 من مساعدي غوارديولا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل ثلاثة من مساعدي المدير الفني للفريق بيب غوارديولا.

قال مانشستر سيتي في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أن المدربين المساعدين خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز سيغادران بعد انتهاء عقديهما، في حين سينتقل كارلوس فيسينز إلى الدوري البرتغالي للإشراف على نادي براغا.

ليلو، الذي أبدى رغبته في العودة إلى بلده إسبانيا، قضى فترتين معاوناً لبيب غوارديولا. الأولى منذ 2020 حتى 2022 قبل انتقاله لقيادة السد القطري، والثانية خلال الموسمين الماضيين. بينما يغادر دومينغيز النادي بعد عامين في ملعب الاتحاد.

المساعد الثالث فيسينز انضم إلى النادي عام 2017 وساهم في قيادة فريق تحت 18 عاماً للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2020. وكان جزءاً من الجهاز الفني لغوارديولا لمدة أربع سنوات.

وقال مانشستر سيتي: “سيتم الإعلان عن المدربين المساعدين الجدد في الوقت المناسب”.