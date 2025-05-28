في موسمه الأول.. لوران بلان أفضل مدرب بالدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاز الفرنسي لوران بلان بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

وعلق حساب دوري روشن على تتويج بلان كاتباً: “نجاح من الموسم الأول”.

تفوق بلان مدرب الاتحاد على حساب كل من ماتياس يايسله مدرب الأهلي وخوسيه ميغيل غونزاليس “ميشيل” مدرب القادسية، وفاتح تيريم مدرب الشباب وسعد الشهري مدرب الاتفاق.

وقاد بلان الاتحاد إلى التتويج بلقب الدوري قبل جولتين من نهاية الموسم، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-1 في الجولة 32، قبل أن ينهي الموسم برصيد 83 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال الثاني.

وحقق بلان 26 فوزاً مع العميد في الدوري مع 5 تعادلات، فيما تلقى 3 هزائم فقط.