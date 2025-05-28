مروان عطية يرد على تحذير وليد صلاح الدين بشأن صفقات الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على فاركو بسداسية مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بالجولة الختامية.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “كان الدوري مضغوطًا وبه توتر كبير، لكن الحمد لله عدنا سريعًا، وأبارك للجماهير واللاعبين والإدارة”.

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وواصل: “بعد خسارة بيراميدز والفوز على سيراميكا كليوباترا ثم البنك الأهلي، شعرت أن الدوري اقترب منا، وربنا كلل مجهودنا بالنجاح”.



ووجه ووليد صلاح الدين، نجم الأهلي رسالة لـ مروان عطية خلال حديثه قائلًا: “يجب أن تكون في قمة تركيزك في الفترة المقبلة، لأن الصفقات الجديدة، وعددهم ستة أو سبعة، سيكونون في قمة مستواهم خلال المباريات”.

ورد مروان عطية بدبلوماسية: “أشعر بالسعادة عندما أساند زملائي، وأسأل الله التوفيق فيما هو قادم”.

