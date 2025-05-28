مدفع برشلونة الصغير.. لامين يامال يسجل رقم ضخم من التسديدات في موسم ناري!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في موسم 2024/2025، خطف النجم الواعد لامين يامال الأنظار بأداء مبهر وأرقام تؤكد أن برشلونة يمتلك جوهرة كروية حقيقية.

بعمر لا يزال صغيرًا، يامال أثبت أنه ليس مجرد مشروع نجم، بل لاعب مؤثر حاليًا في أكبر المسابقات.

خاض يامال 55 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات مع برشلونة، سجل خلالها 18 هدفًا، وسدد 222 تسديدة، منها 84 على المرمى، كما أضاع 19 فرصة خطيرة، ما يؤكد أنه دائم التهديد لمرمى الخصوم.

في الليغا وحدها، ساهم بـ9 أهداف خلال 35 مباراة، وسدد 144 تسديدة، 47 منها كانت بين القائمين والعارضة.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد شارك في 13 مباراة وسجل 5 أهداف من 53 تسديدة، ما يعكس نضجه في المباريات الكبرى.

ولم يغِب تأثيره عن الكؤوس المحلية، حيث سجل أيضًا في كأس الملك والسوبر الإسباني.

هذه الأرقام لا تُظهر موهبة واعدة فقط، بل لاعبًا ناضجًا يُعتمد عليه، وقادرًا على صناعة الفارق في لحظات الحسم.

ومع كل مباراة، يواصل يامال كتابة فصول أسطورته الخاصة، ويبدو أن برشلونة يعيد كتابة مستقبله من خلال هذا الفتى الاستثنائي.