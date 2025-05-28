رافينيا.. جناح برشلونة الذي يُترجم الأرقام إلى تأثير حقيقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: منذ انضمامه إلى برشلونة، أثبت البرازيلي رافينيا دياز أنه ليس مجرد جناح تقليدي، بل لاعب مؤثر يصنع الفارق بالأرقام والأداء.

الإحصائيات الخاصة بموسم 2024/2025 تؤكد هذا التألق، حيث لعب 57 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة، محققًا متوسط تقييم مرتفع بلغ 7.91.

في الدوري الإسباني، خاض رافينيا 36 مباراة، سجل فيها 18 هدفًا وصنع 9، بمجموع دقائق بلغ 2844 دقيقة، وحصل على تقييم عام 7.80، ما يعكس استقراره وتأثيره المستمر على نتائج الفريق.

أما في دوري أبطال أوروبا، فكان حضوره لافتًا؛ إذ سجل 13 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط، خلال 1225 دقيقة، محققًا تقييمًا مذهلًا بلغ 8.24، وهو الأعلى بين كل البطولات، ما يعكس تأثيره القوي في المحافل الكبرى.

وعن كأس ملك إسبانيا، فقد شارك في 5 مباريات، سجل هدفًا وصنع 4، بتقييم بلغ 7.84، كما ساهم في السوبر الإسباني بهدفين في مباراتين فقط، بتقييم 7.90.

وعند مقارنة موسمه الحالي بالمواسم السابقة، يظهر تطور واضح في مستواه؛ ففي موسم 2023/2024 سجل 10 أهداف وصنع 11 بتقييم 7.39، أما في 2022/2023 فكان له 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة بتقييم 7.24.

رافينيا ليس فقط هدافًا، بل ماكينة متكاملة لصناعة الفرص، وهو الآن أحد أهم مفاتيح لعب برشلونة وأبرز عناصره الهجومية.