بتصويبة صاروخية.. الشحات يسجل هدف الأهلي الخامس أمام فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - عزز فريق الكرة للنادي الأهلي تقدمه على نظيره فاركو بالهدف الخامس بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو، في لقاء حاسم لتحديد بطل الدوري، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم للدوري المصري، إذ يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لحسم اللقب رسميًا.

وأحرز الهدف الخامس حسين الشحات في الدقيقة 76 من عمر اللقاء بعد هجمة سريعة للأهلي انتهت بقذيفة مدوية في شباك فاركو.



وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي، في الدقيقة 10 بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا داخل منطقة الجزاء ليضعها المهاجم الفلسطيني من لمسة واحدة في المرمى.



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وأحرز وسام أبو علي الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة سحرية من أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء يحولها المهاجم في المرمى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60 من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء فاركو، سكنت المرمى بشكل مميز.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الرابع له وللأهلي في الدقيقة 65، بعد تلقيه تمريرة عرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء حولها في الشباك.

