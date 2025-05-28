اول رد رسمي من إسبانيول عن اهتمام برشلونة بخوان غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق المدير الرياضي لإسبانيول ، فران غاراغارازا، على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع حارس الفريق خوان غارسيا، قائلا:

“هناك ضجة كبيرة ، لكن لا يوجد شيء رسمي ، اذا اراد أي ناد التعاقد مع خوان غارسيا ، فهو يعلم أن هناك مبلغا محددا في الشرط الجزائي”.

“بعض الامور تعتبر مسلما بها ، لكن حتى اليوم لم يتخذ أي اجراء ملموس بشأن خوان ، نحن نتحدث عن افتراضات ،لدينا حاليا 3 حراس مرمى بعقود سارية “.

“لن أكشف عن خططنا لحراس المرمى ، لكن في الوقت الحالي ، اسبانيول ليس بحاجة الى حراس مرمى، ما لم نفعله هو بيع أحد أهم اصولنا مقابل مبلغ زهيد ، نحن في قمة الهدوء”.