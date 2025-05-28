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ريال بيتيس يعزز الحضور التاريخي للكرة الاسبانية في النهائيات القارية

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  • ريال بيتيس يعزز الحضور التاريخي للكرة الاسبانية في النهائيات القارية 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يخوض نادي ريال بيتيس سهرة اليوم اول نهائي قاري له في تاريخه عندما يلاقي تشيلسي على نهائي مسابقة دوري المؤتمر الاوروبي .

قبل ريال بيتيس خاضت اسبانيا من خلال انديتها و منتخبها الاول 27 نهائيا على الصعيد القاري  منذ العام 2002 محققة العلامة الكاملة بعدما نجحت الاندية في حصد 24 لقبا من المسابقات الاوروبية الثلاثة  بينما حصد منتخب لاروخا 3 القاب لأمم اوروبا.

اخر نهائي قاري خسرته اسبانيا يعود للعام 2001 في مسابقة الدوري الاوروبي باسمها القديم كاس الاتحاد الاوروبي عندما خسر ديبورتيفو الافيش امام ليفربول الانجليزي .

ريال مدريد دشن سلسلة اللاخسارة للكرة الاسبانية على الصعيد القاري عام 2002 عندما توج بلقب دوري الابطال على حساب باير ليفركوزن .

بعدها لم يخسر أي فريق اسباني سواء ناديا او المنتخب احد النهائيات القارية التي بلغها في اوروبا مما يؤكد علو كعب اسبانيا امام بقية منافسيها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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