ريال بيتيس يعزز الحضور التاريخي للكرة الاسبانية في النهائيات القارية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يخوض نادي ريال بيتيس سهرة اليوم اول نهائي قاري له في تاريخه عندما يلاقي تشيلسي على نهائي مسابقة دوري المؤتمر الاوروبي .

قبل ريال بيتيس خاضت اسبانيا من خلال انديتها و منتخبها الاول 27 نهائيا على الصعيد القاري منذ العام 2002 محققة العلامة الكاملة بعدما نجحت الاندية في حصد 24 لقبا من المسابقات الاوروبية الثلاثة بينما حصد منتخب لاروخا 3 القاب لأمم اوروبا.

اخر نهائي قاري خسرته اسبانيا يعود للعام 2001 في مسابقة الدوري الاوروبي باسمها القديم كاس الاتحاد الاوروبي عندما خسر ديبورتيفو الافيش امام ليفربول الانجليزي .

ريال مدريد دشن سلسلة اللاخسارة للكرة الاسبانية على الصعيد القاري عام 2002 عندما توج بلقب دوري الابطال على حساب باير ليفركوزن .

بعدها لم يخسر أي فريق اسباني سواء ناديا او المنتخب احد النهائيات القارية التي بلغها في اوروبا مما يؤكد علو كعب اسبانيا امام بقية منافسيها.