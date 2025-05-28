أوساسونا يصعّد قضيته ضد برشلونة بسبب مشاركة إينيغو مارتينيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: واصل نادي أوساسونا خطواته القانونية ضد برشلونة على خلفية ما يعتبره إشراكًا غير قانوني للاعب إينيغو مارتينيز خلال مواجهتهما في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقد قدم النادي اليوم استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAD)، وهي أعلى جهة قضائية رياضية في إسبانيا، بعد أن رُفضت اعتراضاته سابقًا من قبل لجنتي المنافسة والاستئناف.

ويرى أوساسونا أن مشاركة مارتينيز تخالف اللوائح، إذ أن اللاعب انسحب من معسكر المنتخب الإسباني بداعي الإصابة، مما يعني “وفقًا لاتفاقية مع الفيفا” عدم جواز مشاركته في أي مباراة خلال خمسة أيام.

لكن برشلونة دفع به في مواجهة أوساسونا بعد أربعة أيام فقط، وهو ما اعتبره النادي إخلالاً باللوائح.

في حال قبلت محكمة التحكيم الرياضي طعن أوساسونا، فإن برشلونة سيبقى بطلًا لليغا، لكن النتيجة الرسمية للمباراة ستُعد فوزًا لأوساسونا 3-0.

هذا سيمنح الفريق ثلاث نقاط إضافية تجعله ينهي الموسم في المركز الثامن بـ55 نقطة، ويخطف بطاقة التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي من رايو فاييكانو.

أكد أوساسونا منذ البداية عزمه على الذهاب في القضية حتى النهاية، مؤمنًا بوجود خرق للوائح، واليوم خطا خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.