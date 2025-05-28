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شكرا لاهتمامكم بخبر ريال مدريد لم يفقد الأمل في صفقة فيرتز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة أس الاسبانية أن ريال مدريد لم يفقدوا الامل في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن .
صحيح أن ليفربول في موقف متقدم في مفاوضات التعاقد مع الالماني صاحب الـ 22 عاما ، لكن المعلومات التي تصل الى الفالديبيباس تشير الى أن الصفقة لم تنجز بعد .
والريال لم يرم المنشفة ، ولا يزال هناك مجال للمنافسة وخاصة أن اللاعب يحظى بثقة مدربه السابق تشابي الونسو ويرغب في أن يكون معه في بداية حقبته مع الفريق الابيض.