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ريال مدريد لم يفقد الأمل في صفقة فيرتز

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة أس الاسبانية أن ريال مدريد لم يفقدوا الامل في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن .

صحيح أن ليفربول في موقف متقدم في مفاوضات التعاقد مع الالماني صاحب الـ 22 عاما ، لكن المعلومات التي تصل الى الفالديبيباس تشير الى أن الصفقة لم تنجز بعد .

والريال لم يرم المنشفة ، ولا يزال هناك مجال للمنافسة وخاصة أن اللاعب يحظى بثقة مدربه السابق تشابي الونسو ويرغب في أن يكون معه في بداية حقبته مع الفريق الابيض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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