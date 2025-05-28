مصطفى العش يغادر مباراة الأهلي وفاركو مصابًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مواجهة فاركو الجارية الآن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.

ويلتقي الأهلي مع فاركو، في لقاء حاسم لتحديد بطل الدوري، على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم للدوري المصري، إذ يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لحسم اللقب رسميًا.

طالع | ترتيب الدوري المصري 2024-2025 (مباشر)



ويتقدم الأهلي على فاركو بهدفين مقابل لا شيء سجلهما المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقتين 10 و34 من عمر المباراة.



وبعد الهدف الثاني بدقائق أصيب مصطفى العش، بعد تدخل مع أحد لاعبي فاركو، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وغادر الملعب وحل أشرف داري بدلًا منه.

ويحتل الأهلي، المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة قبل المباراة، بينما بيراميدز والذي يواجه سيرميكا كليوباترا حاليًا في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

