اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصطفى العش يغادر مباراة الأهلي وفاركو مصابًا

0 نشر
0 تبليغ

مصطفى العش يغادر مباراة الأهلي وفاركو مصابًا

شكرا لاهتمامكم بخبر مصطفى العش يغادر وفاركو مصابًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مواجهة فاركو الجارية الآن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.

ويلتقي الأهلي مع فاركو، في لقاء حاسم لتحديد بطل الدوري، على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم للدوري المصري، إذ يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لحسم اللقب رسميًا.

طالع | ترتيب الدوري المصري 2024-2025 (مباشر)

ويتقدم الأهلي على فاركو بهدفين مقابل لا شيء سجلهما المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقتين 10 و34 من عمر المباراة.

وبعد الهدف الثاني بدقائق أصيب مصطفى العش، بعد تدخل مع أحد لاعبي فاركو، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وغادر الملعب وحل أشرف داري بدلًا منه.

ويحتل الأهلي، المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة قبل المباراة، بينما بيراميدز والذي يواجه سيرميكا كليوباترا حاليًا في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا