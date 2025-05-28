ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025 (محدث باستمرار)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تُقام اليوم الأربعاء مباراتان حاسمتان في خضم منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) ببطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

يحلّ الأهلي ضيفًا على فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، في مباراة قد تحمل معها حسم اللقب لصالح “المارد الأحمر”، حال تحقيقه الفوز.

في المقابل، يترقّب بيراميدز نتيجة تلك المواجهة بترقّب، بينما يخوض مباراته ضد سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذ يحتاج إلى الانتصار مع تعثّر الأهلي أمام فاركو، لإبقاء آماله في التتويج.



ترتيب الدوري المصري 2024-2025 (محدث باستمرار)



على صعيد الهدافين، يتصدر إمام عاشور، نجم الأهلي، قائمة هدافي الدوري حتى الآن، بينما يلاحقه الثنائي أسامة فيصل برصيد 12 هدفًا، وناصر منسي بـ11 هدفًا.

وسجل وسام أبو علي هدفًا في مباراته أمام فاركو معلنًا تقدم الأهلي ليرتفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف مقتحمًا جدول الترتيب.

ويظهر من بيراميدز في سباق الهدافين كل من إبراهيم عادل والمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، الطامحين لتقليص الفارق في الجولات الحاسمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور – الأهلي – 12 هدفًا.

أسامة فيصل – البنك الأهلي – 12 هدفًا.

ناصر منسي – الزمالك – 11 هدفًا.

ياو أنور – البنك الأهلي – 10 أهداف.

محمد حمودة – غزل المحلة – 9 أهداف.

عمرو ناصر – فاركو – 8 أهداف.

إبراهيم عادل – بيراميدز 8 أهداف.

محمود زلاكة – سيراميكا كليوباترا – 8 أهداف.

شادي حسين – زد – 8 أهداف.

صلاح محسن – المصري – 8 أهداف.

فيستون مايلي – بيراميدز – 7 أهداف.

وسام أبو علي – الأهلي – 7 أهداف.

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