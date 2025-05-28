ليفربول يزاحم تشيلسي على صفقة إيكيتيكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يصر أرني سلوت على دعم ليفربول بلاعب هجومي من الدوري الألماني، حتى بعد أن فشلت صفقة فلوريان فيرتز، حيث وضع الهولندي عينه على نجم آخر من البوندسليغا.

وفي هذا السياق كشفت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول يريد التعاقد مع هوغو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والذي يجد اهتمامًا كبيرًا من بعض الأندية مثل تشيلسي.

وحيث أكدت الشبكة أن هناك مناقشات أولية جرت بالفعل ما بين الطرفين، وطلب فرانكفورت مبدأيًا 100 مليون يورو للتنازل عن لاعبه لصالح بطل إنجلترا.