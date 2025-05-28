مورينيو يصدم جماهير إنتر ميلان بتصريح غريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأ جوزيه مورينيو جماهير إنتر ميلان باعتراف غريب بشأن مشوار الفريق هذا الموسم حيث كان مرشحاً للتتويج بالثلاثية.

ويلعب إنتر ميلان مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، وهو اللقب الوحيد المتبقي أمام الفريق هذا الموسم.

وفقد إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي في منافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة يوم الجمعة الماضي، كما سبق أن خرج الفريق من الدور نصف النهائي بكأس إيطاليا.

وقال مورينيو لشبكة “سكاي سبورتس”: “كنت قلقاً من احتمال فوز إنتر بالثلاثية، لأنني أريد أن أكون صاحب الثلاثية، والآن بعد فقدان الدوري والكأس، أتمنى تتويج إنتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وكان مورينيو قاد إنتر ميلان إلى ثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا في 2010.

وكال المدرب البرتغالي المديح لنظيره لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان المرشح للثلاثية بعد الفوز بالدوري وكأس فرنسا.

وأضاف مورينيو “لويس إنريكي يقوم بعمل مذهل في باريس، الفريق فقد لاعبه رقم واحد (كيليان مبابي)، لكن لويس إنريكي قام ببناء الفريق بشكل رائع”.