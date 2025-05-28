أندية إنجلترا تُعقد مشوار ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تحديًا تنظيميًا في قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2025-2026، بعد تأهل ستة أندية من إنجلترا إلى المسابقة.

وتشير شبكة “ESPN” في تقرير لها، أن زيادة مقاعد الأندية الإنجليزية، أثّر بشكل مباشر على معايير توزيع المباريات في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب لوائح البطولة، لا يمكن لأي فريق أن يواجه أكثر من ناديين من نفس الدولة خلال دور المجموعات، كما لا يُسمح بمواجهات مباشرة بين أندية من نفس الاتحاد المحلي.



هذه القاعدة، بالتزامن مع وجود ثلاثة أندية إنجليزية (مانشستر سيتي، ليفربول، وتشيلسي) ضمن التصنيف الأول للقرعة، أوجد تعقيدات فرضت على بقية أندية المستوى الأول، التي لا تنتمي لإنجلترا، أن تخوض مواجهات أمام ناديين إنجليزيين على الأقل.



ويضم المستوى الأول ستة أندية غير إنجليزية: برشلونة، ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وجميعها ستكون مطالبة بملاقاة فريقين من إنجلترا لضمان الالتزام الكامل باللوائح، وتجنب تعارض المواجهات بين الأندية التابعة لنفس الاتحاد.

وتأهل من الدوري الإنجليزي الممتاز أندية، ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، نيوكاسل، توتنهام.

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هذا الوضع الجديد يعني أن فرقًا مثل ريال مدريد أو برشلونة قد تُجبر على خوض مباريات أمام أندية إنجليزية من مستويات أقل تصنيفيًا، مثل توتنهام أو نيوكاسل يونايتد، بدلاً من فرق أقل قوة نظريًا، مثل أولمبياكوس أو النجم الأحمر الصربي.

ويُتوقع أن تتوزع 12 مواجهة بين هذه الأندية الستة غير الإنجليزية ونظرائها من إنجلترا، بواقع مباراتين لكل فريق، على سبيل المثال يمكن أن يواجه ريال مدريد فريقين من إنجلترا مثل توتنهام ونيوكاسل في مرحلة الدوري.

وتأتي هذه المستجدات نتيجة الأداء الاستثنائي للأندية الإنجليزية في المنافسات الأوروبية خلال الموسم الماضي، وهو ما منح الدوري الإنجليزي مقعدًا إضافيًا في البطولة بجانب الدوري الإسباني، حسب نظام التوزيع الجديد المعتمد من “يويفا”.

وفي حال كان آرسنال، الذي يأتي في التصنيف الثاني، قد انضم أيضًا إلى التصنيف الأول، لكان الاتحاد الأوروبي مضطرًا لتعديل نظام القرعة، وربما السماح بمواجهات مباشرة بين أندية من نفس الدولة داخل مرحلة الدوري، وهو ما تم تجنبه بصعوبة هذا الموسم.

