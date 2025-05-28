ألونسو يعطي بارقة أمل للاعب ريال مدريد “الغاضب”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشارت تقارير صحفية إسبانية أن تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يعتبر هو الأمل للاعب الفريق الذي يعيش فترة سيئة منذ نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتولى تشابي ألونسو مهمة تدريب ريال مدريد خلفًا لـ كارلو أنشيلتوتي الذي رحل إلى تدريب منتخب البرازيل.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن رودريجو جوس لا يعيش أيامًا جيدة الفترة الأخيرة، خاصة بعد استبعاده من قائمة كارلو أنشيلوتي الأولى مع منتخب البرازيل.



يّكر أن آخر مباراة تواجد بها رودريجو كانت في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة ولم يشارك بها نظرًا لعدم جاهزيته البدنية.



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وذكرت أيضًا أن اللاعب ينتظر أول محادثة ستجمعه مع المدرب الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو، ليرى ما إذا كان له دورًا مهمًا في فترته أم سيتم تهميشه.

كما أكدت على أن رودريجو ينتظر عرضًا مغريًا من أحد أندية الصفوة في أوروبا لكي يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، لكنه ينتظر اجتماعه أولًا مع ألونسو ليقرر بعدها ماذا سيفعل.

“آس” عرضت تصريح تشابي ألونسو، خلال مؤتمر تقديمه مدربًا لريال مدريد عن رودريجو حينما قال: “إنه لاعب مذهل، لن أعرف ذلك بنفسي في هذا الوقت، بالطبع سنحتاج إليه”.

