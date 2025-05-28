هدفان في 3 دقائق بـ مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المقامة الآن تسجيل هدفين خلال 3 دقائق فقط، لتصبح النتيجة 2-1، في أول 25 دقيقة فقط.

يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة لا تقبل التهاون للفريق السماوي.

فيديو | عبد الرحمن مجدي يسجل هدف بيراميدز الأول أمام سيراميكا كليوباترا



وكان عبد الرحمن مجدي قد سجل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة الخامسة عشر من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.



ثم أحرز أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة 22 لصالح سيراميكا كليوباترا قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 25 من عمر المواجهة.

ويدخل بيراميدز اللقاء مدعومًا بروح عالية ومعنويات مرتفعة، بعدما اقتنص تعادلًا ثمينًا من مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-1، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو التعادل الذي أعاد للفريق الثقة قبل استكمال مشواره في الدوري المحلي.

ويطمح بيراميدز لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، مع انتظار تعثر الأهلي أمام فاركو، من أجل التتويج بأول لقب دوري في تاريخه، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ55 نقطة.

