فيديو | وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الأول أمام فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التقدم على نظيره فاركو، في المباراة الجارية الآن بينهما ضن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024- 2025.

ويلتقي الأهلي مع فاركو، في لقاء حاسم لتحديد بطل الدوري، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم للدوري المصري إذ يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لحسم اللقب رسميًا.

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وتكتسب المباراة أهمية نظرًا للصراع المشتعل على صدارة الدوري، حيث يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة.



وجاء هدف الأهلي عن طريق وسام أبو علي، في الدقيقة 10 بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا داخل منطقة الجزاء ليضعها المهاجم الفلسطيني من لمسة واحدة في المرمى.