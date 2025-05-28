تشابي ألونسو يهدد بقاء لاعب ريال مدريد.. ومفاوضات لضم بديله

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشارت تقارير صحفية إلى أن مستقبل أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، بات غامضًا بعد تعيين تشابي ألونسو كمدير فني.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع تشابي ألونسو لتولي تدريب الفريق، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب البرازيل.

وخرج ريال مدريد بموسم صفري، بتوديع دوري أبطال أوروبا، وخسارة ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.



وتذكر صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن هناك غموض حول مستقبل فيرلاند ميندي، ظهير ريال مدريد.



يوضح التقرير أن ألونسو يُفضل اللعب بثلاثة مدافعين، ولاعبين في مركز الظهير، يتميزون بالقوة الدفاعية والقدرة على المساهمة بانتظام في الهجوم وبناء اللعب.

مخطط تشابي ألونسو لا يتماشى مع قدرات ميندي، مع احتياج المدرب للاعبين لديهم قدرة عالية على الحركة والإبداع والتنوع.

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وبالنظر لقدرات ميندي الهجومية المحدودة، سينظر إليه كخيار على مقاعد البدلاء أكثر من كونه لاعبًا في التشكيل الأساسي لريال مدريد تحت قيادة ألونسو، وسيكون فران جارسيا أكثر ملائمة لمتطلبات المدرب.

توضح الصحيفة أيضًا أن ريال مدريد يبحث إمكانية التعاقد مع ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البالغ من العمر 22 عامًا.

كاريراس يناسب تطلعات ألونسو، ويرغب ريال مدريد في إبرام التعاقد قبل منافسات كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري.

وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لميندي ليتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد، ودراسة الخيارات المتاحة أمامه.

