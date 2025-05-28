لا ماسيا تشرق أوروبيًا: خمسة نجوم من برشلونة في قائمة إسبانيا لليورو تحت 19

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تستعد إسبانيا لخوض غمار بطولة أوروبا تحت 19 عامًا هذا الصيف في رومانيا، وسط حضور لافت للاعبي برشلونة، حيث تم استدعاء خمسة من نجوم “لا ماسيا” هم: جان فيرجيلي، أندريس كوينكا، أليكسيس أولميدو، كيم جونينت، وجوفري تورينتس.

ويُضاف إليهم مارك غيو، المهاجم الذي نشأ في النادي الكتالوني قبل رحيله مؤخرًا.

ويُعد هذا الظهور هو الأول لفيرجيلي مع أي منتخب وطني، فيما يمتلك البقية خبرة سابقة مع منتخبات الفئات السنية.

وسيدشن المدرب باكو جاياردو المعسكر الإعدادي في الثاني من يونيو بمدينة “ألفاز ديل بي”، على أن تُعلن القائمة النهائية المكونة من 20 لاعبًا في العاشر من الشهر نفسه، قبل السفر إلى بوخارست للمنافسة على اللقب القاري.

وقبيل انطلاق البطولة، تخوض إسبانيا مباراة ودية أمام الولايات المتحدة في 7 يونيو بمدينة بينيدورم، في إطار التحضير للمواجهات الرسمية.

وتبدأ مشوارها الأوروبي بمواجهة الدنمارك يوم 13، تليها مباراة ضد رومانيا المضيفة يوم 16، وتُختتم مرحلة المجموعات بلقاء الجبل الأسود في 19 يونيو.

إسبانيا التي تتصدر سجل البطولات بتسعة ألقاب، تتطلع لإضافة لقب عاشر يؤكد هيمنتها في هذه الفئة العمرية، ومواصلة النجاحات التي بدأتها في نسخة أيرلندا الشمالية السابقة.