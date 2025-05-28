تشكيلة بيراميدز.. مايلي بديلاً في جولة الحسم بالدوري المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - يجلس الهداف فيستون مايلي على مقاعد بدلاء بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة والحاسمة للقب الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء، فيما خرج النجم الصاعد إبراهيم عادل من القائمة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي الذي يواجه فاركو في نفس التوقيت.

وينتظر بيراميدز هدية اليوم من فاركو بالتفوق على بطل إفريقيا التاريخي لانتزاع لقبه الأول على الإطلاق في الدوري، بشرط الفوز على سيراميكا أيضاً.

كما رفع بيراميدز دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية للمطالبة بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء القمة ضد الزمالك.

وفضّل المدرب كرونوسلاف يوريتشيتش إراحة مايلي والبدء برأس الحربة مروان حمدي، بجوار كريم حافظ وعبد الرحمن مجدي، بينما استبعد عادل لإراحته من أجل مواجهة ماميلودي صن داونز.

بيراميدز عاد بتعادل ثمين 1-1 من ملعب صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتطلع لحسم اللقب القاري لأول مرة في القاهرة.

ويحرس أحمد الشناوي المرمى أمام رباعي الدفاع محمد حمدي وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد الشيبي.

وفي خط الوسط يشارك الثلاثي أحمد عاطف “قطة” وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

ويأمل سيراميكا كليوباترا في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين خلف المصري البورسعيدي.

تشكيلة بيراميدز..

حارس المرمى: الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: قطة – أكرم توفيق – رمضان صبحي

الهجوم: كريم حافظ – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي