عودة السولية.. تشكيلة الأهلي أمام فاركو في مباراة حسم الدوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه الأهلي ضيفه فاركو اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يتصدر الأهلي مرحلة التتويج في الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي يواجه سيراميكا كليوباترا في التوقيت ذاته.

يحتاج الأهلي إلى الفوز للتتويج بلقب الدوري، كما قد يكون التعادل كافياً أيضاً في ظل التقدم بفارق 6 أهداف على بيراميدز.

وأجرى عماد النحاس مدرب الأهلي تغيير وحيد على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلي، بعدما دفع بعمرو السولية بدلاً من أكرم توفيق الذي يتواجد على دكة البدلاء.

وجدد النحاس الثقة في الثلاثي الهجومي طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي للمباراة الخامسة توالياً في الدوري وتحديداً منذ الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي.

تشكيلة الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.