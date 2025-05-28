إسبانيول يرفض التفريط في خوان غارسيا بأقل من قيمته

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد فران غاراغارزا، المدير الرياضي لنادي إسبانيول، أن الأنباء المتداولة حول انتقال خوان غارسيا لا تزال في إطار التكهنات والفرضيات، مشددًا على عدم وجود أي اتفاق رسمي حتى الآن.

وقال فران: هناك الكثير من الضجيج، لكن لا يوجد شيء رسمي. إذا أراد أي نادٍ التعاقد مع خوان غارسيا، فهو يعرف أن هناك رقمًا محددًا في الشرط الجزائي.

وأضاف: يتم التعامل مع بعض الأمور وكأنها محسومة، لكن حتى اليوم، لا يوجد شيء ملموس بشأن خوان، نحن نتحدث عن فرضيات، في الوقت الحالي، لدينا ثلاثة حراس بعقود سارية، لن أفصح عن خططنا بالنسبة لحراسة المرمى، لكن في الوقت الراهن، إسبانيول لا يحتاج إلى حراس مرمى.

وتابع: ما لن نقوم به هو بيع أحد أكبر أصولنا بسعر زهيد، نحن في قمة الهدوء.