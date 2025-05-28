غضب جماهيري في برشلونة.. مطالبات برحيل تير شتيغن تجتاح مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة واسعة تحمل وسم #TerStegenOut، مطالبة برحيل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن عن نادي برشلونة، لتصبح خلال أيام قليلة من أبرز المواضيع الرائجة عالميًا.

تأتي هذه الحملة وسط تحركات مبكرة لإدارة برشلونة في سوق الانتقالات، حيث تعمل الإدارة على إعادة تشكيل الفريق، وتركز حاليًا على ملف حراسة المرمى.

فقد عاد تير شتيغن من إصابته التي أبعدته لفترة طويلة، بينما تشير التقارير إلى إمكانية استمرار الحارس البولندي تشيزني لموسم إضافي.

في المقابل، يبرز اسم خوان غارسيا، حارس إسبانيول الشاب، كخيار جذاب بعد موسمه المميز، لا سيما أن شرطه الجزائي يبلغ 25 مليون يورو فقط.

مطالبة الجماهير الكتالونية بضم غارسيا فتحت الباب لجدل كبير، خصوصًا مع احتمال تكدس الحراس في الفريق.

ردود الفعل الغاضبة من بعض الجماهير لم تتأخر، إذ انتشرت منشورات ومقاطع فيديو ساخرة وحتى مواد تحليلية ترصد أخطاء تير شتيغن مع برشلونة.

أحد الفيديوهات، والذي يتجاوز الساعة، تجاوز 2.9 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

ما بين دعم واستياء، يبدو أن مستقبل تير شتيغن بات محاطًا بعاصفة من الجدل الرقمي، تضع إدارة النادي في موقف صعب لاتخاذ القرار الأنسب لموسم قادم حافل بالتحديات.