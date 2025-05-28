انشيلوتي وغوارديولا لا يضمنان التتويج بلقب كاس أمم إفريقيا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- استغل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اجابته عن سؤال بشان مستقبله على راس الجهاز الفني لمنتخب اسود الاطلس ليقول انه مستعد لترك منصبه للايطالي كارلو انشيلوتي او الاسباني بيب غوارديولا اذا كان تواجد احدهما يضمن للمغرب الفوز بلقب كاس امم افريقيا 2025.

حديث الركراكي عن غوارديولا و انشيلوتي يكشف الصعوبات التي يتوقعها خلال نهائيات كاس امم افريقيا 2025 على الرغم من ان البطولة ستقام في المغرب و منتخب اسود الاطلس سيستفيد من عاملي الارض و الجمهور.

الركراكي يعلم جيدا بحكم خبراته و تجاربه كمدرب و قبلها كلاعب ان التتويج بلقب كاس امم افريقيا تصنعه عوامل كثيرة و تفاصيل صغيرة لا تعرف إلا خلال البطولة و ليس فقط تواجد مدرب متمرس على راس المنتخب و لاعبين من المستوى الرفيع .

التحكيم في قارة افريقيا و رغم انه تطور و تحسن كثيرا مقارنة مع سنوات سابقة لا يزال هاجسا امام المنتخبات المشاركة ، و المنتخبات الصغيرة اصبحت لا تؤتمن و الحظ لا يزال له تأثير في حسم نتائج الكثير من المباريات ، و المحترفون في الملاعب الاوروبية لا يصنعون الفرق دائما في الملاعب الافريقية و المنتخب المغربي متخم بالقادمين من القارة العجوز .

الركراكي يعرف ان التتويج بلقب كاس امم افريقيا ليس سهلا خاصة بالنسبة لمنتخب مثل المغرب يفضل المونديال على كاس امم افريقيا و لو كانت المهمة سهلة لما بقي اسود الاطلس برصيد لقب واحد منذ العام 1976 رغم تألق الاسود في المونديال حتى بلغوا الدور قبل النهائي و كانوا اول من تجاوز دور المجموعات من افريقيا عام 1986.

ما قاله الركراكي لا ينطبق فقط على المنتخب المغربي بل على جميع المنتخبات الكبيرة المرشحة قبل انطلاق البطولة للفوز بلقبها غير انه يريد من خلال تلك التصريحات ان يقلل من الضغوط الاعلامية و الجماهيرية الموجهة ضده التي تطالبه بالتاج القاري او الرحيل و ترى ان فشله يعني ضعف مستواه.